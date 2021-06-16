Капризов победил в номинации «Европейский прорыв года» на Fan Choice Awards

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал победителем премии NHL Fan Choice-2021 в номинации «Европейский прорыв года», сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги на русском языке.



Голосование проходило в социальных сетях НХЛ. Среди номинантов также были форварды Роопе Хинц («Даллас Старз»), Еспери Котканиеми («Монреаль Канадиенс») и Тим Штюцле («Оттава Сенаторз»).



24-летний россиянин стал лучшим бомбардиром «Миннесоты», забросив 27 шайб и отдав 24 результативные передачи в 55 матчах, а также самым результативным новичком НХЛ. В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.



Напомним, Капризов вошёл в число претендентов на приз новичку чемпионата.

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