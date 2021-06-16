Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов победил в номинации «Европейский прорыв года» на Fan Choice Awards

Капризов победил в номинации «Европейский прорыв года» на Fan Choice Awards
Владимир Лаевский
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал победителем премии NHL Fan Choice-2021 в номинации «Европейский прорыв года», сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Голосование проходило в социальных сетях НХЛ. Среди номинантов также были форварды Роопе Хинц («Даллас Старз»), Еспери Котканиеми («Монреаль Канадиенс») и Тим Штюцле («Оттава Сенаторз»).

24-летний россиянин стал лучшим бомбардиром «Миннесоты», забросив 27 шайб и отдав 24 результативные передачи в 55 матчах, а также самым результативным новичком НХЛ. В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Напомним, Капризов вошёл в число претендентов на приз новичку чемпионата.

Новость по теме
«Не было ничего сверхсложного». Капризов подвёл итоги первого сезона в НХЛ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021