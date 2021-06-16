СКА обменял Бенгтссона в минское «Динамо» на Фальковского

Защитник СКА Лукас Бенгтссон обменян в минское «Динамо» на 24-летнего игрока обороны Степана Фальковского, сообщается на официальной странице белорусского клуба в «Телеграме».
Новичком минского «Динамо» стал 27-летний шведский защитник Лукас Бенгтссон. В КХЛ он провёл два сезона в составе питерского СКА, отыграв 81 матч и набрав 39 (8+31) очков при показателе полезности «+21». В сезоне-2020/2021 швед стал лучшим в СКА по точности передач — 90,7%.
На взрослом уровне Бенгтссон начинал в чемпионате Швеции в сезоне 2014/2015, сыграв девять матчей за «Фрёлунду» в плей-офф. Затем два сезона швед играл в АХЛ за «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», после чего вернулся в шведский «Линчёпинге». Форвард становился чемпионом Швеции и победителем хоккейной Лиги чемпионов, серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.
Фальковский принял участие в 42 матчах регулярного сезона КХЛ и плей-офф, набрав 20 (8+12) очков. В декабре был признан лучшим защитником месяца: тогда в девяти матчах набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+6».
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