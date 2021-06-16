Президент «Бостона»: стоит задуматься над усилением команды, чтобы повысить шансы на КС

Президент «Бостон Брюинз» Кэм Нили высказался о возможных изменениях в составе команды в межсезонье. У вратаря Туукки Раска, форвардов Давида Крейчи и Тейлора Холла заканчиваются сроки действия контрактов.
«Понятно, что Марш и Берги (прозвища Маршана и Бержерона. — Прим. «Чемпионата») хотели бы снова бороться за победу. Если нам удастся договориться со всеми, кого бы мы хотели видеть в команде, мы сможем рассчитывать на успех.
Конечно, они хотели, чтобы мы поднялись повыше. В этом году от нас ждали, что мы как минимум пройдём второй раунд. Безусловно, есть определённое разочарование.
Всё будет зависеть от ситуации с некоторыми НСА, с которыми мы хотим подписать контракты. У нас есть некоторые бреши в составе. Если мы подпишем этих игроков, тогда станет понятно, в каком направлении мы хотим двигаться.
Не думаю, что сейчас, когда мы проиграли во втором раунде, стоит заниматься анализом состава и утверждать, что мы можем бороться за Кубок Стэнли. Я хочу сказать, что хоккеисты, которые остаются в составе, должны прибавить. Нам нужно, чтобы третье, четвёртое звенья и даже второе приносили больше пользы. В последней серии нам этого не хватило.
Думаю, нам стоит задуматься над усилением команды, чтобы повысить наши шансы на победу в розыгрыше Кубка Стэнли», — приводит слова Нили официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 16 июня 2021
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