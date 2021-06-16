Кареев: в ТПС нам точит коньки третий номер драфта в НХЛ

Российский голкипер ТПС Андрей Кареев рассказал, в чём разница между инфраструктурами финского клуба и «Салавата Юлаева» с «Нефтехимиком».



«Когда я приехал в ТПС, был приятно удивлён, какие профессионалы меня окружают. Эркка Вестерлунд — главный советник клуба, Саку Койву — один из величайших игроков за всю историю финского хоккея — тоже состоит в руководстве. Все те, кто управляет клубом, профессионалы, каждый играл в хоккей. А знаете, кто нам точит коньки? Аки Берг — третий номер драфта в НХЛ (был выбран клубом «Лос-Анджелес Кингз» в 1995 году. — Прим. «Чемпионата»). Менеджер по экипировке — легенда ТПС, защитник, у которого под тысячу матчей в финской лиге. Тебя окружают профессионалы, поэтому создаются все хоккейные условия. Каждый управленец и сотрудник персонала знает, как выстраивается команда. В этом плане всё очень классно.



Структура работает так: из государственного бюджета клубам не выделяют огромных денег, они существуют на самоокупаемости, всё завязано на маркетинге и спонсорах.



Охранник у них арену охраняет, продавец продаёт хоккейную атрибутику, а руководит клубом руководитель (смеётся).



Этим я хотел сказать, что у каждого своя зона ответственности. Если говорить открыто, то, когда у нас начались проблемы из-за пандемии, нас всех собрали и показали финансовый баланс, сколько даётся от спонсоров, сколько зарабатывает клуб, тратится на обеспечение и так далее. У нас была целая конференция на эту тему. Обратились с просьбой дать согласие на урезание суммы контрактов. В КХЛ никогда не объясняли, откуда что берётся. В Европе это нормально, всё прозрачно. Я приехал из России в Финляндию и думаю: «А зачем они мне всё это показывают?» Нигде такого в КХЛ не видел. Представляете, насколько в финском чемпионате всё открыто, что команде взяли и всё это показали? Это вызывает уважение и доверие к тем людям, с которыми работаешь», — приводит слова Кареева «Горобзор.ру».

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