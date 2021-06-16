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Лебрюн — о возможном обмене Айкела: переговоры становятся более интенсивными и серьёзными

Лебрюн — о возможном обмене Айкела: переговоры становятся более интенсивными и серьёзными
Владимир Лаевский
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Инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн поделился мыслями о возможном обмене форварда «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела.

«Я не говорю, что звёздный центр будет обменян до конца плей-офф, но слышал, что переговоры между «Баффало» и заинтересованными командами становятся всё более интенсивными и серьёзными.

Предполагаю, что генменеджер «Сэйбрз» Кевин Адамс будет рассчитывать на пик первого раунда, который можно будет использовать на драфте этого года.

Айкелу 24 года. Его контракт на $ 50 млн ($ 10 млн в год) будет действовать ещё 5 лет. Но нет никаких сомнений в том, что есть команды, которые верят, что смена обстановки перезагрузит его карьеру. За определённую цену.

Я считаю, что это могут быть «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Анахайм», «Коламбус», «Филадельфия» и «Рейнджерс», — приводит слова Лебрюна The Athletic.

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