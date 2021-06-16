«Колорадо» продлил контракт с 31-летним Мегной на два года. У форварда два очка за сезон
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Нападающий Джейсон Мегна подписал новый контракт с «Колорадо Эвеланш», информирует официальный сайт клуба.
Отмечается, что срок соглашения рассчитан на два года.
В нынешнем сезоне Мегна провёл семь матчей в Национальной хоккейной лиге, в которых отдал две результативные передачи.
В активе 31-летнего хоккеиста также 13 матчей в АХЛ, в которых он забросил семь шайб и отдал две результативные передачи.
Напомним, в шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома со счётом 6:3 обыграл «Колорадо Эвеланш». Таким образом, счёт в серии плей-офф стал 4-2 в пользу «Вегаса». «Голден Найтс» вышли в полуфинал турнира, где встретились с «Монреаль Канадиенс». После первого матча счёт в серии 1-0 в пользу «рыцарей».
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