«Колорадо» продлил контракт с 31-летним Мегной на два года. У форварда два очка за сезон

Нападающий Джейсон Мегна подписал новый контракт с «Колорадо Эвеланш», информирует официальный сайт клуба.



Отмечается, что срок соглашения рассчитан на два года.



В нынешнем сезоне Мегна провёл семь матчей в Национальной хоккейной лиге, в которых отдал две результативные передачи.



В активе 31-летнего хоккеиста также 13 матчей в АХЛ, в которых он забросил семь шайб и отдал две результативные передачи.

Напомним, в шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома со счётом 6:3 обыграл «Колорадо Эвеланш». Таким образом, счёт в серии плей-офф стал 4-2 в пользу «Вегаса». «Голден Найтс» вышли в полуфинал турнира, где встретились с «Монреаль Канадиенс». После первого матча счёт в серии 1-0 в пользу «рыцарей».