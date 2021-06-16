Тоффоли: Флёри давно в топе. Он всегда борется в воротах и никогда не сдаётся
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли в преддверии второго матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (0-1) поделился мнением о голкипере «рыцарей» Марке-Андре Флёри.
«Флёри — хороший вратарь, он давно в топе, и это всё не просто так. Он очень быстрый парень, который всегда борется в воротах и никогда не сдаётся.
Плюс их защитники помогают ему и блокируют много бросков. Но у нас есть хорошая атака и умение забивать голы», — приводит слова Тоффоли официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.
В первом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и повёл в серии плей-офф 1-0.
Следующая встреча команд состоится 17 июня и стартует в 4:00 мск.
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