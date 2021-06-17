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«Монреаль» победил «Вегас» в полуфинале Кубка Стэнли и сравнялся в серии

«Монреаль» победил «Вегас» в полуфинале Кубка Стэнли и сравнялся в серии
Кирилл Горбачинский
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Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 1-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Тайлер Тоффоли и Пол Байрон. За «Вегас» дубль оформил Алекс Пьетранджело.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Ранее в серии «Голден Найтс» обыграл «Канадиенс» со счётом 4:1. Следующий матч с участием этих команд пройдёт 19 июня. В предыдущем раунде «Монреаль» победил «Виннипег Джетс» со счётом 4-0 в серии, а «Вегас» прошёл «Колорадо Эвеланш» — 4-2.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
17 июня 2021, четверг. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Армиа (Эдмундсон, Перри) – 06:12' (5x5)   0:2 Тоффоли (Кофилд, Питри) – 16:30' (5x5)   0:3 Байрон (Котканиеми, Эдмундсон) – 37:45' (5x5)   1:3 Пьетранджело (Колесар) – 38:46' (5x5)   2:3 Пьетранджело (Маршессо, Карлссон) – 54:46' (5x5)

Напомним, в другом полуфинале Национальной хоккейной лиги выступают «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс», в настоящее время счёт в противостоянии 1-1. Третий матч серии пройдёт 18 июня.

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