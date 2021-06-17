«Монреаль» победил «Вегас» в полуфинале Кубка Стэнли и сравнялся в серии

Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 1-1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Тайлер Тоффоли и Пол Байрон. За «Вегас» дубль оформил Алекс Пьетранджело.
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Ранее в серии «Голден Найтс» обыграл «Канадиенс» со счётом 4:1. Следующий матч с участием этих команд пройдёт 19 июня. В предыдущем раунде «Монреаль» победил «Виннипег Джетс» со счётом 4-0 в серии, а «Вегас» прошёл «Колорадо Эвеланш» — 4-2.
Напомним, в другом полуфинале Национальной хоккейной лиги выступают «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс», в настоящее время счёт в противостоянии 1-1. Третий матч серии пройдёт 18 июня.
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