Стоун: в плей-офф «Вегас» проваливал старт ранее. Случилось это и сегодня

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун поделился мнением о второй встрече полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2:3, 1-1).

«По какой-то причине начало матчей в плей-офф нам не удаётся. Мы проваливали старт раньше, случилось это и сегодня. Нам нужно лучше начинать матчи, лучше готовиться к этим моментам. Нельзя пропускать первые два гола и рассчитывать на победу», — цитирует Стоуна официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 1-1. После первого периода «Вегас» проигрывал 0:2, к 38-й минуте счёт был 0:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Тайлер Тоффоли и Пол Байрон. За «Вегас» дубль оформил Алекс Пьетранджело.