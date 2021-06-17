Видео эффектного сейва Прайса. Игроки «Вегаса» уже праздновали гол
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Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 1-1. На 26-й минуте, при счёте 0:2, защитник «Вегаса» Алек Мартинес бросал в пустой угол ворот «Монреаля», но голкипер Кэри Прайс на перемещении отразил бросок. Хоккеисты «Вегаса» были уверены, что шайба окажется в воротах, и раньше времени начали праздновать гол.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-канале Sportsnet.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Тайлер Тоффоли и Пол Байрон. За «Вегас» дубль оформил Алекс Пьетранджело.
Напомним, в третьем матче серии команды сыграют 19 июня в 3:00 мск.
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