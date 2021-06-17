Дебур — о поражении от «Монреаля»: никаких оправданий для «Вегаса» быть не может

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился мнением о второй встрече полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2:3, 1-1).

«Я немного расстроен тем, как мы провели первые 10 минут. Мы должны были играть лучше. Никаких оправданий сегодня быть не может. На уровне полуфинала, если ты пропускаешь первые два гола, то играешь с огнём», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ на русском языке.

Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 1-1. После первого периода «Вегас» проигрывал 0:2, к 38-й минуте счёт был 0:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Тайлер Тоффоли и Пол Байрон. За «Вегас» дубль оформил Алекс Пьетранджело.