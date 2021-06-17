Байрон: такое спасение, как сделал Прайс после броска Мартинеса, вселяет уверенность

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Пол Байрон поделился мнением о втором полуфинальном матче серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», а также оценил эффектный сейв голкипера «Канадиенс» Кэри Прайса.

«Когда ты видишь такое спасение, как сделал Прайс после броска Мартинеса, то чувствуешь, как вратарь вселяет уверенность во всю команду. Он делает много важных сейвов. Он всегда рядом с нами и готов поддержать. Он реально играет очень хорошо. Его уровень уверенности и энергия передаются всей команде.

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Наша цель — выиграть всю серию. А это только одна игра. Впереди ещё много хоккея. Для нас было очень важно одержать эту победу. «Вегас» очень здорово выступает дома. Но теперь мы с радостью возвращаемся в Монреаль, чтобы сыграть перед своими фанатами», — цитирует Байрона официальный сайт НХЛ на русском языке.