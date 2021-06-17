Коулман: Кучеров — особенный, уникальный хоккеист

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блейк Коулман поделился мнением об игре российского форварда Никиты Кучерова в плей-офф Кубка Стэнли — 2021 после того, как россиянин пропустил весь регулярный чемпионат НХЛ.



«Удивительно, на каком уровне он играет, хотя и пропустил весь чемпионат. Он же почти не выходил на лёд, стал кататься только в самом конце сезона.



Немногие способны вернуться в состав и стать лучшими бомбардирами в плей-офф, пропустив столько времени. Он особенный, уникальный хоккеист», — цитирует Коулмана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги Кучеров провёл 13 матчей и набрал 22 очка: забросил пять шайб и отдал 17 результативных передач.