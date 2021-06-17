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Спецца: согласился на минимальную зарплату, чтобы помочь «Торонто» получить новых игроков

Спецца: согласился на минимальную зарплату, чтобы помочь «Торонто» получить новых игроков
Георгий Горностаев
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джейсон Спецца рассказал о продлении контракта с «Торонто».

«Я знаю о ситуации команды с потолком зарплат и всем остальным. И, честно говоря, всё, чего хочу — это играть в хорошей команде и просто пытаться победить. Так что, если бы я мог взять меньше, я бы сделал это.

Я люблю играть в хоккей. Я люблю соревноваться. Погоня за Кубком находится в центре моего внимания каждый день.

Это всё, что могу сделать, чтобы помочь команде обзавестись лучшими игроками, поэтому я просто согласился на минимальную зарплату и хочу двигаться вперёд.

Подготовка к следующему сезону? Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но думаю, что могу стать лучше, и я постараюсь стать лучше, чем в прошлом сезоне.

Поэтому я уже вернулся к занятиям в тренажёрном зале и пытаюсь понять, какие изменения могу внести, чтобы чувствовать себя ещё лучше в течение года», — цитирует Спеццу Sportsnet.

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