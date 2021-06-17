Карл Сёдерберг вернулся в «Редхокс» из «Колорадо»

Нападающий Карл Сёдерберг вернулся в чемпионат Швеции в клуб «Редхокс», сообщает официальный сайт клуба. Контракт форварда с клубом рассчитан на два года.
Последние 10 лет форвард выступал в Национальной хоккейной лиге за «Бостон Брюинз», «Колорадо Эвеланш», «Аризону Койотс» и «Чикаго Блэкхоукс». Последним клубом шведа был «Колорадо», куда он вернулся в середине сезона из Чикаго.
«Будет очень радостно снова вернуться домой и стать частью путешествия, которое собирается совершить «Редхокс». Думаю, у нас есть шанс выиграть чемпионат, и это было бы здорово. Решение переехать домой было принято давно, и мне как игроку кажется, что сейчас самое подходящее время. Конечно, трудно отказаться от НХЛ, но я чувствую, что у меня осталось несколько действительно хороших лет в моём теле, и эти годы я хочу отдать клубу из Мальмё.
«Всегда хотел сыграть в Мальмё, но также хотел сыграть в НХЛ против лучших игроков мира. То, что мне теперь придётся снова надеть джерси «Редхокс», многое значит. Здесь я вырос и с нетерпением жду возможности снова выступить перед фанатами, друзьями и семьёй», – цитирует Сёдерберга официальный сайт клуба.
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