Нападающий Ник Шор может вернуться в КХЛ. Несколько дней назад его брат завершил карьеру

Нападающий Ник Шор может вернуться в КХЛ, сообщает Planet Hockey. По информации источника, у хоккеиста есть предложения от клубов НХЛ.

Прошедший сезон Шор провёл в клубе «Цуг» и стал победителем чемпионата Швейцарии, а по завершении сезона у форварда закончился контракт с клубом.

В прошедшем регулярном чемпионате Швейцарии Ник Шор провёл 22 матча и набрал в них 27 очков: забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста восемь очков (1+7) в 13 встречах.

Помимо предложений из КХЛ, у форварда есть вариант продолжить выступление в Швейцарии в клубе «Лангнау Тайгерс», который завершил регулярный чемпионат на последнем, 12-м месте.

Напомним, несколько дней назад его брат Дрю Шор объявил о завершении карьеры хоккеиста.