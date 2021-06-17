Нападающий Ник Шор может вернуться в КХЛ. Несколько дней назад его брат завершил карьеру
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Нападающий Ник Шор может вернуться в КХЛ, сообщает Planet Hockey. По информации источника, у хоккеиста есть предложения от клубов НХЛ.
Прошедший сезон Шор провёл в клубе «Цуг» и стал победителем чемпионата Швейцарии, а по завершении сезона у форварда закончился контракт с клубом.
В прошедшем регулярном чемпионате Швейцарии Ник Шор провёл 22 матча и набрал в них 27 очков: забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста восемь очков (1+7) в 13 встречах.
Помимо предложений из КХЛ, у форварда есть вариант продолжить выступление в Швейцарии в клубе «Лангнау Тайгерс», который завершил регулярный чемпионат на последнем, 12-м месте.
Напомним, несколько дней назад его брат Дрю Шор объявил о завершении карьеры хоккеиста.
Новость по темеЭкс-игрок «Торпедо» и минского «Динамо» Дрю Шор завершил карьеру
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