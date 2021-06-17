Экс-руководитель профсоюза игроков КХЛ Коваленко раскритиковал российскую тренерскую школу

Бывший руководитель профсоюза игроков КХЛ, депутат Госдумы Андрей Коваленко поделился мнением о российских тренерах.



«Огорчает то, что наша тренерская школа, скажем мягко, не развивается. Приз лучшего тренера — у канадца Хартли, в Беларуси вновь вернулись к канадскому специалисту. Даже у нас в Ярославле, где одна из лучших школ в стране, работает белорусский тренер Скабелка, который — между прочим — не востребован у себя в стране и в клубе сам делает ставку не столько на нашу молодёжь, сколько на легионеров. Получается, российская тренерская школа отдаёт свои позиции не только североамериканской, но уже и белорусской. Тревожный сигнал.



Не хватает доверия? Давайте смотреть глубже. Можно долго ругать клубы, которые ставят на иностранцев, но по большому счёту они вынуждены это делать, поскольку выбор российских специалистов на рынке — всё меньше и меньше. Пример того же Хартли показывает, что в оперативном управлении игрой мы уже не лучшие в мире, как это было во времена Виктора Тихонова или Анатолия Тарасова.



Вряд ли можно ждать прорыва от молодых специалистов, которые сегодня платят деньги, два-три месяца учатся в Высшей школе тренеров — и в ускоренном режиме, «автоматом» получают «корочку». И, кстати, не могут не получить — деньги уже заплачены…



И скажите, ну чему можно научиться за квартал? Мало чему. В таком режиме обучения мы просто потеряем свою тренерскую школу, которая становится не высшей, а низшей.



У тех же канадских тренеров — минимум по 82 напряжённых матча в сезоне НХЛ, матча от ножа, когда в каждой смене нужно принимать оперативные решения. Они постоянно в тонусе, среда — сверхконкурентная, рост — в каждой игре. У нас в КХЛ, к сожалению, другая картина. У лидеров нашего хоккея лишь десяток игр, в которых нужно работать на максимуме, в остальных можно сработать на тихой волне. И это сказывается на форме тренеров, на их умении резко включиться в процесс», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.