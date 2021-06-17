СКА подписал контракт с форвардом системы «Сан-Хосе» Хендемарком

Петербургский СКА подписал контракт с 27-летним форвардом системы «Сан-Хосе Шаркс» Фредриком Хендемарком, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге за основную команду «Шаркс», где провёл восемь матчей и забил один гол.

Также в текущем сезоне хоккеист играл за фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда», выступающий в Американской хоккейной лиге. Провёл 14 матчей в регулярном чемпионате АХЛ и набрал восемь очков: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.

В прошедшем сезоне КХЛ СКА занял второе место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в полуфинале уступил московскому ЦСКА.