СКА подписал контракт с форвардом системы «Сан-Хосе» Хендемарком
Поделиться
Петербургский СКА подписал контракт с 27-летним форвардом системы «Сан-Хосе Шаркс» Фредриком Хендемарком, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.
В прошедшем сезоне хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге за основную команду «Шаркс», где провёл восемь матчей и забил один гол.
Также в текущем сезоне хоккеист играл за фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда», выступающий в Американской хоккейной лиге. Провёл 14 матчей в регулярном чемпионате АХЛ и набрал восемь очков: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.
В прошедшем сезоне КХЛ СКА занял второе место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в полуфинале уступил московскому ЦСКА.
Новость по темеСКА обменял Бенгтссона в минское «Динамо» на Фальковского
Комментарии
Рекомендуем вам
- 17 июня 2021
-
14:00
-
13:45
-
13:08
-
12:50
-
12:32
-
12:25
-
11:38
-
11:32
-
11:11
-
10:45
-
10:28
-
10:00
-
09:55
-
09:35
-
09:25
-
09:09
-
09:00
-
08:52
-
08:45
-
08:37
-
06:47
- 16 июня 2021
-
23:54
-
23:45
-
23:17
-
22:55
-
22:34
-
22:12
-
21:41
-
21:11
-
20:31
-
20:09
-
19:57
-
19:41
-
19:10
-
19:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам