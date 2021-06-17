«Спартак» подписал контракт с нападающим Солодухиным
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Нападающий Вячеслав Солодухин перешёл в «Спартак» из «Салавата Юлаева», сообщает официальный сайт красно-белых. Соглашение с форвардом рассчитано на два года.
В прошедшем сезоне КХЛ хоккеист провёл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал в них пять очков: забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. В плей-офф у игрока два очка (1+1) в девяти встречах.
Помимо «Салавата Юлаева», Солодухин выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА, «Сибирь», ярославский «Локомотив», подольский «Витязь» и казанский «Ак Барс».
Напомним, по итогам прошлого сезона «Спартак» занял восьмое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил московскому ЦСКА в четырёх матчах.
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