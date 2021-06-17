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Спортивный директор «Спартака» прокомментировал подписание контракта с Солодухиным

Спортивный директор «Спартака» прокомментировал подписание контракта с Солодухиным
Георгий Горностаев
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Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев прокомментировал подписание контракта с форвардом Вячеславом Солодухиным.

«Вячеслав — исключительно командный игрок. Добавит «Спартаку» лидерских и бойцовских качеств, самоотверженности. Он может приносить пользу, как играя в одной тройке с лидерами, так и в оборонительных звеньях. Очень полезен при игре в меньшинстве», — цитирует Беляева официальный сайт красно-белых.

Напомним, хоккеист подписал двухлетний контракт с клубом. Ранее «Спартак» сообщил о продлении контракта с лучшим бомбардиром прошлого сезона в составе красно-белых Йори Лехтеря.

По итогам прошлого сезона «Спартак» занял восьмое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил московскому ЦСКА в четырёх матчах.

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