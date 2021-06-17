«Авангард» заключил пробный контракт ВХЛ с защитником Нургалиевым
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Омский «Авангард» заключил пробный контракт ВХЛ с защитником Арсеном Нургалиевым, сообщает клуб в «Твиттере».
26-летний защитник ранее выступал в Высшей хоккейной лиге за «Горняк» из Учалов, а также за «Южный Урал» из Орска.
В прошедшем сезоне ВХЛ Нургалиев провёл 30 матчей и набрал в них два очка за результативные передачи, а «Южный Урал» занял 22-е место в таблице лиги.
Напомним, в межсезонье «Авангард» объявил о создании фарм-клуба, который будет выступать в ВХЛ. Главным тренером назначен экс-тренер «СКА-Невы» Константин Курашев.
По итогам прошлого сезона КХЛ «Авангард» стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА со счётом 4-2. Решающую шайбу на свой счёт записал нападающий Сергей Толчинский.
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