Юкка Ялонен продлил контракт со сборной Финляндии

Юкка Ялонен продолжит тренировать сборную Финляндии по хоккею. Специалист подписал новый контракт сроком до 2023 года, сообщает Международная федерация хоккея (ИИХФ) в «Твиттере».



Напомним, в 2022 году в Финляндии пройдёт чемпионат мира. Кроме того, в следующем году состоятся Олимпийские игры в Пекине.



На чемпионате мира — 2021, который проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня, сборная Финляндии заняла второе место, уступив в финале Канаде в овертайме. На чемпионате мира — 2019 Финляндия под руководством Ялонена одержала победу.



Ялонен возглавляет сборную Финляндии с 2018 года. Ранее он работал в финских ХПК, «Йокерите» и петербургском СКА. Также специалист возглавлял национальную сборную Финляндии с 2008 по 2013 год и с 2015 по 2016-й — молодёжную сборную своей страны.