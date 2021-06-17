Пьетранджело стал 3-м защитником в плей-офф, сделавшим дубль. Все трое уступили «Монреалю»

Защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело забросил две шайбы во втором матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2:3, 1-1).
Канадский хоккеист стал третьим защитником в нынешнем розыгрыше плей-офф, который сумел сделать дубль, присоединившись к Логану Стэнли («Виннипег», две шайбы в ворота «Монреаля» в четвёртой игре второго раунда), а также Джейку Маззину («Торонто», пятый матч первого раунда с «Монреалем»). Отметим, что все три игрока оформили дубль в ворота «Канадиенс», но при этом проиграли в этих матчах.
В нынешнем плей-офф Пьетранджело провёл 15 матчей, набрав 10 (3+7) результативных очков при показателе полезности "+7".
Следующий матч между «Вегасом» и «Монреалем» состоится в субботу, 19 июня. Начало – в 3:00 мск.
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