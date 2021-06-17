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Гурд: соперничество «Тампы» и «Айлендерс» превращается в дерби. Это хорошо для хоккея

Гурд: соперничество «Тампы» и «Айлендерс» превращается в дерби. Это хорошо для хоккея
Никита Паглазов
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурд поделился мнением о полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1-1).

«Не думаю, что на выезде мы играем как-то по-другому. Может, вы в статистике найдёте какие-то различия? По-моему, мы и дома, и в гостях стараемся играть в свой хоккей. Готовимся к этим матчам тоже одинаково: всегда хочется удачно сыграть на старте, а затем не отпускать педаль газа. До сих пор нам в гостях это удавалось, и хочется, чтобы получалось и дальше.

Во втором матче мы были более вовлечены в игру, чем в первом. В первом нам не хватило самоотдачи. Это требовалось изменить, мы должны были взвинтить интенсивность. Мы играли против них и в прошлом году, так что чего ожидать — знаем и мы, и они. Наше соперничество превращается в дерби, и это хорошо для хоккея, да и для нас самих, поскольку вынуждает нас сразу же включаться в игру», — приводит слова Гурда офицальный сайт НХЛ.

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