Гурд: соперничество «Тампы» и «Айлендерс» превращается в дерби. Это хорошо для хоккея

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурд поделился мнением о полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1-1).
«Не думаю, что на выезде мы играем как-то по-другому. Может, вы в статистике найдёте какие-то различия? По-моему, мы и дома, и в гостях стараемся играть в свой хоккей. Готовимся к этим матчам тоже одинаково: всегда хочется удачно сыграть на старте, а затем не отпускать педаль газа. До сих пор нам в гостях это удавалось, и хочется, чтобы получалось и дальше.
Во втором матче мы были более вовлечены в игру, чем в первом. В первом нам не хватило самоотдачи. Это требовалось изменить, мы должны были взвинтить интенсивность. Мы играли против них и в прошлом году, так что чего ожидать — знаем и мы, и они. Наше соперничество превращается в дерби, и это хорошо для хоккея, да и для нас самих, поскольку вынуждает нас сразу же включаться в игру», — приводит слова Гурда офицальный сайт НХЛ.
- 17 июня 2021
-
16:39
-
16:24
-
14:53
-
14:37
-
14:31
-
14:24
-
14:00
-
13:45
-
13:08
-
12:50
-
12:32
-
12:25
-
11:38
-
11:32
-
11:11
-
10:45
-
10:28
-
10:00
-
09:55
-
09:35
-
09:25
-
09:09
-
09:00
-
08:52
-
08:45
-
08:37
-
06:47
- 16 июня 2021
-
23:54
-
23:45
-
23:17
-
22:55
-
22:34
-
22:12
-
21:41
-
21:11