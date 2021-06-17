Толчинский признан лучшим игроком «Авангарда» в сезоне-2020/2021

Нападающий сборной России и «Авангарда» Сергей Толчинский был признан лучшим игроком клуба в сезоне-2020/2021.



Как сообщает «инстаграм» омской команды, за форварда проголосовали 26,45% болельщиков. Второе место в голосовании занял Рид Буше (22,32%), а третье — Дамир Шарипзянов (17,93%).

Пост доступен в «инстаграме» «Авангарда».

В регулярном сезоне-2020/2021 форвард сыграл в 51 матче, набрав 46 (15+31) очков при показателе полезности "-7". В прошедшем розыгрыше плей-офф Толчинский провёл 24 матча и набрал 20 очков: забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности "+5".



Вместе с клубом нападающий завоевал Кубок Гагарина, в финальной серии переиграв ЦСКА со счётом 4-2.