Бержевен, Ламорелло и Зито — претенденты на приз лучшего генменеджера НХЛ

Генеральные менеджеры Марк Бержевен из «Монреаль Канадиенс», Лу Ламорелло из «Нью-Йорк Айлендерс» и Билл Зито из «Флориды Пантерз» — три номинанта на «Джим Грегори Эворд» — премию, вручаемую лучшему генменеджеру НХЛ.



Голосование за награду проводилось среди генеральных менеджеров НХЛ и группы руководителей лиги, а также СМИ по завершении второго раунда плей-офф Кубка Стэнли-2021. Победитель будет объявлен в понедельник, 21 июня.



Премия лучшему генеральному менеджеру года в НХЛ впервые была вручена в сезоне-2009/2010. Она была переименована в сезоне-2019/2020 годах в честь Джима Грегори, который в течение долгого времени был генеральным менеджером «Торонто Мейпл Лифс».



Отметим, что «Монреаль» и «Айлендерс» продолжают борьбу за Кубок Стэнли. «Канадиенс» в полуфинале встречаются с «Вегасом» (1-1), а «островитяне» — с «Тампой» (1-1).