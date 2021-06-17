Жамнов назначен руководителем проекта академии «Спартака»
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Советник председателя Наблюдательного совета «Спартака» Алексей Жамнов назначен новым руководителем проекта «Академия «Спартак».
Как сообщает «твиттер» клуба, главным тренером проекта назначен Сергей Суярков – тренер высшей категории ФХР, многократный чемпион Москвы и России, имевший опыт работы в юниорской сборной России.
Напомним, что Жамнов являлся исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в 2018 году. Также он входил в штаб сборной России по хоккею в качестве старшего тренера. Жамнов являлся генменеджером «Витязя» (2006-2012) и «Атланта» (2012-2015).
В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина уступили ЦСКА со счётом 0-4.
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