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Юниорская сборная России примет участие в Кубке Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России примет участие в Кубке Глинки/Гретцки
Никита Паглазов
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Международный турнир для хоккеистов не старше 18 лет – Кубок Глинки/Гретцки – возобновляется после годичного перерыва.

Как сообщает сайт Федерации хоккея России, организаторы объявили, что очередной розыгрыш состоится 2-7 августа в Бржецлаве (Чехия) и Пьештянах (Словакия).

В турнире примут участие восемь сборных, однако среди них не будет команды Канады, 22-кратного обладателя чемпионского титула, поскольку она отменила летний сбор из-за сложной эпидемиологической обстановки. Канадцев заменят юниоры из Германии.

На групповом этапе сборные Чехии, Финляндии, России и Швейцарии сыграют в Бржецлаве, команды Германии, Словакии, Швеции и США – в Пьештянах.

Расписание матчей сборной России:

02.08. Россия – Финляндия.
03.08. Россия – Швейцария.
04.08. Чехия – Россия.

6 августа состоятся полуфиналы и матчи за 5-е и 7-е места. Финал и матч за 3-е место пройдут 7 августа.

В 2020 году юниорские соревнования должны были пройти в Канаде, но из-за пандемии их пришлось отменить.

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