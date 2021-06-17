Юниорская сборная России примет участие в Кубке Глинки/Гретцки

Международный турнир для хоккеистов не старше 18 лет – Кубок Глинки/Гретцки – возобновляется после годичного перерыва.
Как сообщает сайт Федерации хоккея России, организаторы объявили, что очередной розыгрыш состоится 2-7 августа в Бржецлаве (Чехия) и Пьештянах (Словакия).
В турнире примут участие восемь сборных, однако среди них не будет команды Канады, 22-кратного обладателя чемпионского титула, поскольку она отменила летний сбор из-за сложной эпидемиологической обстановки. Канадцев заменят юниоры из Германии.
На групповом этапе сборные Чехии, Финляндии, России и Швейцарии сыграют в Бржецлаве, команды Германии, Словакии, Швеции и США – в Пьештянах.
Расписание матчей сборной России:
02.08. Россия – Финляндия.
03.08. Россия – Швейцария.
04.08. Чехия – Россия.
6 августа состоятся полуфиналы и матчи за 5-е и 7-е места. Финал и матч за 3-е место пройдут 7 августа.
В 2020 году юниорские соревнования должны были пройти в Канаде, но из-за пандемии их пришлось отменить.
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