Прошкин: вратарь – полкоманды. Хелльберг должен помочь «Сочи» в борьбе за плей-офф

Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина-2011 Виталий Прошкин прокомментировал переход Магнуса Хелльберга в ХК «Сочи», а также назначение Алексея Бадюкова на должность заместителя генерального директора по хоккейным операциям.



«Если вратарь выручает, то шансы команды всегда увеличиваются. Не зря говорят, что вратарь — это полкоманды. Но если полевые игроки не будут ему помогать, то в одиночку он ничего не сделает. Всё зависит от того, какая команда будет в «Сочи», как она будет играть в обороне и помогать Хелльбергу. А так швед должен помочь «Сочи» в борьбе за плей-офф.



Что касается назначение Алексея Бадюкова, то него уже есть опыт, он раньше работал в московском «Динамо». В хоккейном мире все знают Алексея, поэтому я думаю, что у него хорошие перспективы в «Сочи». Но чтобы создать команду, нужен не один год. И конечно многое будет зависит от бюджета, ведь игроков на рынке становится всё меньше. Молодые и талантливые ребята после введения потолка зарплат стараются уехать в НХЛ», — сказал Прошкин в интервью «Чемпионату».