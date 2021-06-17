Хоккеисты НХЛ назвали Макдэвида игроком, которого они выберут на один матч в свою команду

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид победил в голосовании среди игроков НХЛ в категории: «Если вам нужно выиграть один матч, какого хоккеиста (любой позиции) вы возьмёте в свою команду?»
Всего участие в опросе приняли 460 хоккеистов. Макдэвид набрал 36.74% голосов. Второе место занял форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби – он был назван 23.04% игроков. Третий – Натан Маккиннон из «Колорадо» (5.87%). Четвёртое место разделили Патрис Бержерон («Бостон») и российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, набравшие по 4.57%.
В сезоне-2020/2021 Макдэвид провёл 56 игр в чемпионате-2020/2021 и набрал 105 (33+72) очков при показателе полезности «+21». В плей-офф канадский нападающий сыграл в четырёх матчах, забросив одну шайбу и отдав три голевых паса.
- 17 июня 2021
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