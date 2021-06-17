Стенлунд продлил контракт с «Коламбусом» на один год
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Нападающий «Коламбуса» Кевин Стенлунд продлил контракт с клубом.
Как сообщает официальный сайт «Блю Джекетс», игрок и команда заключили соглашение сроком на один сезон. Зарплата Стенлунда составит $ 1,05 млн.
В прошедшем сезоне шведский форвард сыграл в 32 матчах и набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «-4». «Коламбус» занял восьмое место в Центральном дивизионе и не попал в плей-офф.
24-летний Стенлунд выступает в составе «Блю Джекетс» с 2018 года. Всего на его счету 68 игр и 20 (11+9) очков. В сезоне-2019/2020 сыграл в двух матчах первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» и забросил одну шайбу.
Игрок был выбран «Коламбусом» во втором раунде драфта НХЛ 2015 года, под общим 58-м номером.
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