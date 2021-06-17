Генменеджер «Каролины» прокомментировал продление контракта с главным тренером Бриндамором

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал о подписании нового трёхлетнего контракта с главным тренером Родом Бриндамором.



«Он – номинант на тренера года. Род проделал огромную работу. Мы искренне верим, что движемся в правильном направлении, поэтому очень рады, что Род подписал долгосрочное соглашение, и мы с нетерпением ждём сезона.



Вопрос был только в финансовом аспекте, и, очевидно, владелец клуба был настроен позитивно. Всё прошло очень легко из-за наших отношений.



Род поддерживает мотивацию в игроках, требует от них ответственного отношения к делу. Он поднял планку нашего клуба, и мы очень рады, что он продолжит работу с командой», – цитирует Уодделла официальный сайт НХЛ.

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