Генменеджер «Каролины» прокомментировал продление контракта с главным тренером Бриндамором
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Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал о подписании нового трёхлетнего контракта с главным тренером Родом Бриндамором.
«Он – номинант на тренера года. Род проделал огромную работу. Мы искренне верим, что движемся в правильном направлении, поэтому очень рады, что Род подписал долгосрочное соглашение, и мы с нетерпением ждём сезона.
Вопрос был только в финансовом аспекте, и, очевидно, владелец клуба был настроен позитивно. Всё прошло очень легко из-за наших отношений.
Род поддерживает мотивацию в игроках, требует от них ответственного отношения к делу. Он поднял планку нашего клуба, и мы очень рады, что он продолжит работу с командой», – цитирует Уодделла официальный сайт НХЛ.
Новость по темеБриндамор продлил контракт с «Каролиной» на три года
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