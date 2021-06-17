Защитник «Монреаля» Меррилл: мы приносим в жертву тела в каждом матче, ставя всё на кон

Защитник «Монреаля» Джон Меррилл прокомментировал ход полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом» (1-1).



«Мы все приносим в жертву наши тела в каждом матче, выкладываясь на полную и ставя всё на кон. Это определённо даёт нам энергию и желание делать всё возможное для победы… Наша команда предана своему делу, мы играем друг за друга, и это окупает себя. Мы надеемся развить успех в третьей игре серии.



Мы все хотим внести свой вклад, хотим быть в составе и прикладываем максимальные усилия в каждом матче. Мы все стремимся побеждать как одна команда, вместе добиваться успеха. Когда команда действует хорошо, то это здорово для всех нас. Каждый из нас всегда готов выйти на лёд и помочь команде», — приводит слова Меррилла официальный сайт НХЛ.



Третья игра между «Вегасом» и «Монреалем» состоится в субботу, 19 июня. Начало – в 3:00 мск.