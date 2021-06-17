Стокгольм и Хернинг станут городами проведения ЧМ-2025

Шведская федерация хоккея выбрала Стокгольм в качестве принимающего города и основного места проведения чемпионата мира по хоккею 2025 года, который будет совместно организован Швецией и Данией.
К Стокгольму присоединится датский Хернинг, сообщает ИИХФ.
В столице Швеции пройдут матчи одной группы, две игры четвертьфинала, а также полуфиналы, матч за третье место и финал. Хернинг примет другую группу, а также два матча четвертьфиналов.
«Конечно, воодушевляет то, что наши города проявили большой интерес к тому, чтобы вместе провести чемпионат мира. У нас есть амбиции провести в 2025 году самый увлекательный чемпионат мира», — заявил президент шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон.
Несколько лет назад оба города уже принимали чемпионаты мира по хоккею. Хернинг в последний раз принимал турнир 2018 года вместе с Копенгагеном, а Стокгольм — совместно с Хельсинки в 2012 и 2013 годах.
На чемпионате мира — 2021, прошедшем в Риге (Латвия), чемпионом стала сборная Канады, обыгравшая в финале команду Финляндии — 3:2, ОТ.
- 17 июня 2021
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