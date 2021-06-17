Кросби и Бержерон названы самыми совершенными хоккеистами в НХЛ по мнению игроков

Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон были названы самыми совершенными хоккеистами лиги по мнению игроков НХЛ.
Как сообщает сайт ассоциации игроков (NHLPA), и Кросби, и Бержерон набрали по 23,78% голосов. Всего проголосовал 471 хоккеист.
Третье место занял форвард «Флориды» Александр Барков — 14,65% голосов. У Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» 7,22% голосов, Нэтана Маккиннона из «Колорадо» – 5,52% голосов, а Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз» набрал 4,46%.
В регулярном сезоне-2020/2021 Кросби провёл 55 матчей и набрал 62 (24+38) очков при показателе полезности "+8". В плей-офф форвард сыграл шесть игр и набрал 2 (1+1) балла при полезности "-2".
Бержерон в регулярном чемпионате провёл 54 матча, набрав 48 (23+25) очков при показателе полезности "+27". В плей-офф нападающий сыграл в 11 встречах, забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач при полезности "+1".
- 17 июня 2021
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