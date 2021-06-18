Василевский был признан первой звездой матча «Айлендерс» и «Тампы»

Сегодня, 18 июня, состоялся третий матч полуфинала Кубка Стэнли. «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:1 и вышла вперёд в серии – 2-1.



Первой звездой матча стал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский. На его счету 27 отражённых бросков из 28.



Вторая звезда прошедшей игры — форвард «Лайтнинг» Брейден Поинт, забросивший одну шайбу. Третьей звездой стал нападающий «Айлендерс» Кэл Клаттербак — на его счету также одна шайба.



Отметим, что российский форвард Никита Кучеров за 19.53 сделал голевую передачу и заработал показатель полезности «+1».

Ранее в серии «Лайтнинг» одержали победу со счётом 4:2, а «Айлендерс» победили 1:2. Следующий матч серии пройдёт 20 июня. Начало — в 3:00 мск.