Пойнт — первый игрок «Тампы» с шестью результативными матчами в Кубке Стэнли подряд

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэйден Пойнт стал автором победной шайбы в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:1, 2-1).



Голевая серия Пойнта достигла отметки в шесть матчей подряд. Он стал первым игроком «Тампы», сумевшим достичь подобного показателя в рамках одного розыгрыша. Пойнт лидирует в гонке снайперов с 11-ю шайбами.



Серии из 7 результативных игр за последние 30 лет были только у четырёх игроков — Марио Лемье (1991, 1996), Пэт Лафонтен (1992), Джо Сакик (1996) и Клод Лемье (1997).

Такжй Пойнт имеет 33 заброшенных шайбы в 58 матчах плей-офф. 0,57 гола за матч – седьмой результат в истории среди игроков, имеющих минимум 30 матчей в Кубке Стэнли.

Выше – лишь 6 хоккеистов: Марио Лемье (0,71 – 76 голов в 107 матчах), Майк Босси (0,66 – 85 в 129), Барри Педерсон (0,65 – 22 в 34), Морис Ришар (0,62 – 82 в 132), Кэм Нили (0,61 – 57 в 93) и Уэйн Гретцки (0,59 – 122 в 208).



Следующий матч между «Айлендерс» и «Тампой» пройдёт в воскресенье, 20 июня. Начало — в 3:00 мск.