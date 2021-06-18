Купер: последние пять минут матча с «Айлендерс» — это вообще настоящая «клиника»!

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подвёл итоги третьего матча полуфинала Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-1).
«Наш костяк через многое прошёл в этой лиге. Поэтому, попадая во враждебную обстановку, а игру на выезде я назову именно так, ребята не теряются. Надо думать, что всё вокруг — это просто шум, а не что-то, направленное против тебя. Лёд не меняется в размерах на выезде, клюшка, шайба — всё остается тем же. Надо выходить и играть так, как привык.
Я всегда говорю: лучшие игроки должны быть лучшими игроками. Это простой, но важный рецепт успеха. Ребята две минуты бессменно играли в большинстве и, понятное дело, устали. Но они ни на секунду не теряли фокус, не забывали, зачем вышли на лёд. И то, как мы отыграли концовку, когда „Айлендерс“ серьёзно прибавили — тоже воля. Да, мы могли бы воспользоваться свободными зонами, которые возникали в результате их стремления отыграться, и у нас это не получилось. Зато в обороне ребята действовали блестяще. Последние пять минут — это вообще настоящая „клиника“! Хотя в этот момент мы даже играли в четыре защитника, потому что Эрик Чернак и Ян Рутта получили повреждения.
Это то, что делает команду особенной. Мы хотим стать особенными. Отсюда мы и черпаем мотивацию», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
- 18 июня 2021
-
09:20
-
09:06
-
08:43
-
08:15
-
07:19
-
06:10
-
05:49
-
03:06
- 17 июня 2021
-
23:17
-
22:55
-
22:19
-
22:04
-
21:52
-
21:45
-
21:17
-
20:49
-
20:17
-
19:37
-
19:30
-
19:23
-
19:08
-
18:45
-
18:24
-
18:13
-
17:49
-
17:21
-
17:06
-
16:39
-
16:24
-
14:53
-
14:37
-
14:31
-
14:24
-
14:00
-
13:45