Купер: последние пять минут матча с «Айлендерс» — это вообще настоящая «клиника»!

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подвёл итоги третьего матча полуфинала Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-1).



«Наш костяк через многое прошёл в этой лиге. Поэтому, попадая во враждебную обстановку, а игру на выезде я назову именно так, ребята не теряются. Надо думать, что всё вокруг — это просто шум, а не что-то, направленное против тебя. Лёд не меняется в размерах на выезде, клюшка, шайба — всё остается тем же. Надо выходить и играть так, как привык.



Я всегда говорю: лучшие игроки должны быть лучшими игроками. Это простой, но важный рецепт успеха. Ребята две минуты бессменно играли в большинстве и, понятное дело, устали. Но они ни на секунду не теряли фокус, не забывали, зачем вышли на лёд. И то, как мы отыграли концовку, когда „Айлендерс“ серьёзно прибавили — тоже воля. Да, мы могли бы воспользоваться свободными зонами, которые возникали в результате их стремления отыграться, и у нас это не получилось. Зато в обороне ребята действовали блестяще. Последние пять минут — это вообще настоящая „клиника“! Хотя в этот момент мы даже играли в четыре защитника, потому что Эрик Чернак и Ян Рутта получили повреждения.



Это то, что делает команду особенной. Мы хотим стать особенными. Отсюда мы и черпаем мотивацию», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

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