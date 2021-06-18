Дебур: о 4-0 в серии с «Монреалем» говорили те же, кто считал, что «Колорадо» выметет нас

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур поделился мнением о сопернике команды по полуфиналу Кубка Стэнли — «Монреале» (1-1).



«Для „Канадиенс“ мощный старт — такая же часть их идентичности, как для нас — доминировать во вторых периодах. Нам это удавалось на протяжении всего сезона. Они же до начала этой серии забивали первыми в семи матчах подряд. Это то, чем они выделяются, и мы должны найти свой ответ.



Они всё делают впятером. Впятером обороняются в своей зоне, впятером выкачивают кислород из средней. Нет ничего случайного в том, что меньшинство „Канадиенс“ так эффективно, когда ворота защищает Кэри Прайс. Все знают поговорку: чтобы меньшинство работало, вратарь должен быть твоим сильнейшим игроком.



Специалисты, которые перед началом этого раунда прогнозировали нам лёгкую победу в четырех матчах — это те же люди, которые в предыдущем раунде предсказывали, что „Колорадо“ выметет нас из плей-офф. Никто не доходит до финальной четверки, не понимая, что в полуфинале их ждёт битва. Если нам потребуется седьмой матч с овертаймом — значит, потребуется. Важно только то, чтобы дальше прошли мы. Мы знали, что легко нам не будет, и к „Монреалю“ испытываем огромное уважение. Чтобы попасть сюда, они обыграли двух очень сильных соперников и выиграли много матчей. Сейчас мы хотя бы не в таком плачевном положении, в каком были после двух матчей предыдущего раунда», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.



Третий матч между «Вегасом» и «Монреалем» состоится в субботу, 19 июня. Начало — в 3:00 мск.