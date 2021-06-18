Пойнт — о победной шайбе «Тампы»: мне просто повезло с отскоком, шайба пришла на клюшку

Капитан и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал победную шайбу, забитую им в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-1).



«Да мне просто повезло с отскоком, шайба пришла прямо на клюшку. Чистое везение», — цитирует Пойнта официальный сайт НХЛ.

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Напомним, голевая серия Пойнта достигла отметки в шесть матчей подряд. Он стал первым игроком «Тампы», сумевшим достичь подобного показателя в рамках одного розыгрыша. Пойнт лидирует в гонке снайперов с 11 шайбами.



Следующий матч между «Тампой» и «Айлендерс» пройдёт в воскресенье, 20 июня. Начало — в 3:00 мск.