Пойнт — о победной шайбе «Тампы»: мне просто повезло с отскоком, шайба пришла на клюшку
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Капитан и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал победную шайбу, забитую им в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-1).
«Да мне просто повезло с отскоком, шайба пришла прямо на клюшку. Чистое везение», — цитирует Пойнта официальный сайт НХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Напомним, голевая серия Пойнта достигла отметки в шесть матчей подряд. Он стал первым игроком «Тампы», сумевшим достичь подобного показателя в рамках одного розыгрыша. Пойнт лидирует в гонке снайперов с 11 шайбами.
Следующий матч между «Тампой» и «Айлендерс» пройдёт в воскресенье, 20 июня. Начало — в 3:00 мск.
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