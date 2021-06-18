Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард Ник Шор стал игроком «Сибири»

Форвард Ник Шор стал игроком «Сибири»
Никита Паглазов
Комментарии

Нападающий Ник Шор стал игроком «Сибири».

Как стало известно «Чемпионату», 28-летний американский форвард подпишет контракт с новосибирским клубом на один сезон.

Прошедший сезон Шор провёл в клубе «Цуг» и стал победителем чемпионата Швейцарии, а по завершении сезона у форварда закончился контракт с клубом.

В прошедшем регулярном чемпионате Швейцарии Ник Шор провёл 22 матча и набрал в них 27 очков: забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста восемь очков (1+7) в 13 встречах.

В сезоне-2018/2019 нападающий играл за магнитогорский «Металлург». В 37 матчах регулярного чемпионата он набрал 16 (3+13) очков.

Также Шор выступал в нескольких клубах НХЛ: «Лос-Анджелес Кингз» (2014-2017), «Оттава Сенаторз» (2017), «Калгари Флеймз» (2018), «Торонто Мэйпл Лифс» (2019), «Виннипег Джетс» (2020). Всего в НХЛ Шор провёл 299 матчей и набрал 59 (18+41) очков.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021