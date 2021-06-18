Форвард Ник Шор стал игроком «Сибири»

Нападающий Ник Шор стал игроком «Сибири».
Как стало известно «Чемпионату», 28-летний американский форвард подпишет контракт с новосибирским клубом на один сезон.
Прошедший сезон Шор провёл в клубе «Цуг» и стал победителем чемпионата Швейцарии, а по завершении сезона у форварда закончился контракт с клубом.
В прошедшем регулярном чемпионате Швейцарии Ник Шор провёл 22 матча и набрал в них 27 очков: забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста восемь очков (1+7) в 13 встречах.
В сезоне-2018/2019 нападающий играл за магнитогорский «Металлург». В 37 матчах регулярного чемпионата он набрал 16 (3+13) очков.
Также Шор выступал в нескольких клубах НХЛ: «Лос-Анджелес Кингз» (2014-2017), «Оттава Сенаторз» (2017), «Калгари Флеймз» (2018), «Торонто Мэйпл Лифс» (2019), «Виннипег Джетс» (2020). Всего в НХЛ Шор провёл 299 матчей и набрал 59 (18+41) очков.
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