Алалыкин: Кучеров пропустил всю регулярку, но забивает и ассистирует в плей-офф. Как так?!

Нападающий системы «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин рассказал о прошедшем сезоне, вариантах продолжения карьеры и плей-офф НХЛ.
«Начало прошедшего сезона не задалось, была неприятная травма, и два с половиной месяца я не тренировался на льду. В итоге приходилось втягиваться. А если говорить о статистике, то она лучше, чем в прошлом сезоне, и я стал получать больше игрового времени в «Салавате» и «Торосе». Сезоном доволен, но можно было провести его лучше.
У нас в вертикали три команды, и во всех лигах разный хоккей. Необходимо подстраиваться под игру и тренеров, но проблем не было. А по формату игры тяжелее, особенно когда ты переходишь в лигу выше. Многие удивляются тому, почему мы не забиваем голы, например так, как в МХЛ, но на самом деле очень непросто перестроиться под игру во взрослых лигах.
Дебютный гол? Помню всё! Сидел на скамейке и ждал своего, скажем так, часа. В итоге сказали, чтобы я готовился и разминался. Первая смена вышла забавной – кто-то из игроков получил 10-минутный дисциплинарный штраф плюс две минуты, поэтому меня отправили его отбывать. В итоге, когда я вышел из бокса, наша команда уже была в большинстве и началась атака. И я решил подключиться, счёт вроде позволял.
На скамейке ничего не сказали, кстати. Но самый памятный момент, когда после гола все трибуны начали кричать мою фамилию – просто до мурашек. Запомнил на всю жизнь.
Рассматривал ли другие варианты продолжения карьеры? Нет, я сконцентрирован только на «Салавате». Поэтому подписал контракт.
Плей-офф НХЛ не смотрю, а вот обзоры – да. Мне понравилось возвращение Кучерова! Мы вместе с Родионом Амировым смотрели обзор в такси и удивлялись тому, как игрок, который пропустил всю регулярку, забивает два гола и отдаёт голевую в плей-офф НХЛ. Как так?!», — приводит слова Алалыкина официальный сайт клуба.
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