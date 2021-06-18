Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рижское «Динамо» подписало контракт с нападающим сборной Финляндии Тииволой

Рижское «Динамо» подписало контракт с нападающим сборной Финляндии Тииволой
Никита Паглазов
Комментарии

Рижское «Динамо» подписало контракт с центральным нападающим сборной Финляндии Петером Тииволой, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард провёл сезон-2020/2021 в составе команды финской лиги «Эссят», где в 37 играх регулярного чемпионата забросил пять шайб и сделал 25 результативных передач.

В этом сезоне он также дебютировал в национальной сборной Финляндии и выступил на чемпионате мира, который проходил в Риге, где участвовал в двух играх (в том числе в матче со сборной Латвии, в котором сделал результативную передачу) и завоевал серебряную медаль.

Также Тиивола играл в финской лиге в составе «Эспоо Блюз» и «Лукко», в течение 8 сезонов провёл 396 матчей, в которых забросил 60 шайб и сделал 109 результативных передач.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021