Рижское «Динамо» подписало контракт с нападающим сборной Финляндии Тииволой

Рижское «Динамо» подписало контракт с центральным нападающим сборной Финляндии Петером Тииволой, сообщает официальный сайт клуба.



Форвард провёл сезон-2020/2021 в составе команды финской лиги «Эссят», где в 37 играх регулярного чемпионата забросил пять шайб и сделал 25 результативных передач.



В этом сезоне он также дебютировал в национальной сборной Финляндии и выступил на чемпионате мира, который проходил в Риге, где участвовал в двух играх (в том числе в матче со сборной Латвии, в котором сделал результативную передачу) и завоевал серебряную медаль.



Также Тиивола играл в финской лиге в составе «Эспоо Блюз» и «Лукко», в течение 8 сезонов провёл 396 матчей, в которых забросил 60 шайб и сделал 109 результативных передач.