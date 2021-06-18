68,2% игроков НХЛ против сохранения новых дивизионов

Большинство игроков НХЛ выступают против нового разделения на региональные дивизионы, сообщается на официальном сайте Ассоциации игроков лиги.
68,2% опрошенных хоккеистов проголосовали против того, чтобы НХЛ сохранила нынешнюю систему дивизионов.
В голосовании приняли участие 447 игроков лиги.
Напомним, из-за трудностей с пересечением канадско-американской границы в условиях пандемии COVID-19 были изменены составы дивизионов НХЛ. Регулярный чемпионат и первые два раунда плей-офф клубы проводили с соперниками по дивизиону.
При этом игроки не против того, чтобы проводить небольшие серии между командами в регулярном чемпионате.
В голосовании по этому вопросу приняли участие 442 игрока. 66,3% проголосовали за сохранение серий в регулярке.
Отмечается, что это позволяет сократить перелёты и даёт хоккеистам больше времени на отдых.
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