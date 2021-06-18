«Спартак» объявил о переходе защитника Олега Евенко

Московский «Спартак» на официальной странице красно-белых в «Твиттере» объявил о подписании контракта с белорусским защитником «Трактора» Олегом Евенко.



С двухметровым 30-летним белорусским защитником «Трактора» заключено соглашение до 30 апреля 2022 года.

Олег Евенко — воспитанник минской «Юности». Свою профессиональную карьеру он начал в 2008 году в Германии в юношеской команде клуба «Крефельд». В этом же году Евенко выступил за юниорскую сборную Беларуси на чемпионате мира в первом дивизионе. С 2009 года он начал играть в американской юниорской лиге USHL за команду «Фарго». С сезона-2014/2015 Евенко начал играть в АХЛ, в которой сменил несколько команд — «Адирондак», «Лэйк Эри» (в 2016-м команда переименована в «Кливленд») и «Стоктон».