Капитан сборной России U18 может быть выбран «Детройтом» на драфте-2021

«Детройт Ред Уингз» может выбрать двух россиян на драфте-2021, сообщает обозреватель The Athletic Макс Бультмен.

«Пик 22: Никита Чибриков, правый нападающий, СКА (КХЛ).



Лучшими игроками в возрасте 23 лет являются крайние нападающие: Чибриков и Мэтью Коронато из «Чикаго Стил» (USHL). Оба входят в топ-15 по версии Пронмана (Кори Пронман — североамериканский специалист по молодёжному хоккею. — Прим. «Чемпионата»).



Коронато фактически занял 12-е место (11-й пик) в предположительном драфте нашего штата в начале этого месяца, но я вручную удалил его отсюда, чтобы попытаться выглядеть реалистичным. Но, по мнению Пронмана, Чибриков всё равно поднялся на одну позицию выше, получив оценки выше среднего благодаря своему хоккейному чутью и конкурентоспособности, а также возможности быть в топ-6 форвардов команды.



«Он может отлично играть «один на один», играть творчески под давлением и постоянно идти в стыки», — написал Пронман. «Он физически силён и ответственен в защите. В идеале его катание могло бы более энергичным, но другие элементы его игры хороши».



Попасть в шестёрку форвардов, а также ещё раз пройти тест на «лучшего доступного игрока» — хорошая цель. Но всплывает знакомая оговорка: Чибриков, опять же, низкорослый крайний нападающий и не решает необходимости в центре или в защитнике.



Это важное заключение, чтобы нападающий был выбран под 6-м номером драфта. Командам очень легко рекламировать этику «лучшего доступного игрока» на драфте, но что происходит, когда другие клубы забирают премиум-позицию, доступную на раннем этапе («Детройт» получил 22-й пик после сделки с «Вашингтон Кэпиталз». — Прим. «Чемпионата»)? Фарм-система «Детройта» ни в коем случае не переполнена крайними нападающими, так что эти выборы не лишние, но первый раунд без центрального форварда или защитника, вероятно, означает, что решение этих сложных проблем будет отодвинуто ещё на год.



Пик 38: Кирилл Кирсанов, нападающий, СКА (КХЛ).



Кирсанов был выбран 23-м игроком, а в списке Пронмана занял 16-е место. Однако в скаутском списке Маккензи он находился ближе к концу второго раунда, и, вероятно, поэтому он доступен в качестве 38-го пика.



Пронман охарактеризовал Кирсанова (который провёл большую часть сезона в одной из лучших команд КХЛ) как «разностороннего, но скучного игрока». Но «скучный» — необязательно что-то плохое, особенно если речь идёт о защитниках.



Пронман продолжил: «Он очень умён с шайбой, он неплохо катается, отбивает много рывков и обладает достаточными навыками владения шайбой, чтобы играть в большинстве, хотя, возможно, это не его роль в НХЛ. Тем не менее я видел, что он надёжный защитник на уровне НХЛ».



Этот плей-офф показал ценность игроков на синей линии, даже если им иногда не хватает яркости. Это могло бы сделать Кирсанова мудрым выбором, если он зайдёт так далеко (или даже на 16 вариантов раньше, если «Детройт» хочет укрепить защиту)», — приводит слова Бультмена The Athletic.