Чемпион России — 1999 войдёт в тренерский штаб «Омских Крыльев»
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Борис Тортунов станет тренером вратарей в «Омских Крыльях», сообщается на официальной странице «Авангарда» в «Твиттере».
Тортунов тренирует голкиперов в командах ВХЛ с 2013 года. Специалист входил в штабы «Сарыарки», «Челмета», «Хумо» и «Ростова».
В 2005-2007 годах Тортунов выступал за «Авангард» в Суперлиге и «Авангард»-2 в Первой лиге. Специалист играл за «Металлург» из Магнитогорска, «Нефтехимик», «Локомотив», «Крылья Советов», «Химик», «Ак Барс», «Трактор» и «Витязь». Тортунов — чемпион России 1999 года в составе магнитогорского «Металлурга».
Ранее «Авангард» объявил название своего фарм-клуба. По итогам голосования, проводимого среди болельщиков, новым названием клуба в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) был выбран вариант «Омские Крылья».
Новость по теме«Авангард» объявил о названии фарм-клуба в ВХЛ
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