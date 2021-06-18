Защитник «Каролины» — о Бриндаморе: мы хотим играть за тренера, который уважает нас

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин поделился мнением о главном тренере команды Роде Бриндаморе.



«Посмотрите, где мы были, когда он принял команду в сезоне-2018/2019, и где находимся сейчас. В раздевалке, в клубе всё кардинально изменилось. И он сыграл значительную, если не главную роль в этом.



Он замечательный тренер и человек, который уважает игроков. И мы очень это ценим, хотим играть за тренера, который уважает нас. Он уважает нас как игроков и как людей, заботится о нас. Об этом часто говорят. Мы очень благодарны ему за это», — приводит слова Славина официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Ранее специалист стал обладателем «Джек Адамс Эворд» — приза лучшему тренеру сезона.