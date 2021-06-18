Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Каролины» — о Бриндаморе: мы хотим играть за тренера, который уважает нас

Защитник «Каролины» — о Бриндаморе: мы хотим играть за тренера, который уважает нас
Владимир Лаевский
Комментарии

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин поделился мнением о главном тренере команды Роде Бриндаморе.

«Посмотрите, где мы были, когда он принял команду в сезоне-2018/2019, и где находимся сейчас. В раздевалке, в клубе всё кардинально изменилось. И он сыграл значительную, если не главную роль в этом.

Он замечательный тренер и человек, который уважает игроков. И мы очень это ценим, хотим играть за тренера, который уважает нас. Он уважает нас как игроков и как людей, заботится о нас. Об этом часто говорят. Мы очень благодарны ему за это», — приводит слова Славина официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Ранее специалист стал обладателем «Джек Адамс Эворд» — приза лучшему тренеру сезона.

Бриндамор – сердце «Каролины». Уникального тренера признали лучшим в НХЛ Бриндамор – сердце «Каролины». Уникального тренера признали лучшим в НХЛ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021