Парфимович — о Фальковском в СКА: чем больше белорусов у лидеров, тем лучше для сборной

Генеральный менеджер минского «Динамо» Андрей Парфимович прокомментировал обмен Степана Фальковского в СКА на Лукаса Бенгтссона.

«После завершения сезона-2020/2021 мы поставили цель максимально сохранить состав, который показывал стабильную игру и вышел в плей-офф.



Но в спорте часто вмешиваются разные факторы, от которых надо отталкиваться. У Степана Фальковского было большое желание попробовать себя в топ-клубе КХЛ, и СКА проявлял к нему конкретный интерес.



В этой ситуации мы хотели извлечь максимум выгоды. В первую очередь надо было компенсировать потерю талантливого белорусского защитника. Вариант с обменом Степана Фальковского на Лукаса Бенгтссона получился оптимальным для всех сторон. Наш состав сохранил качество в оборонительной линии, а клуб — финансовый баланс.



Также обмен учитывает интересы нашей национальной сборной и всего белорусского хоккея: чем больше белорусов будут играть в ведущих клубах КХЛ, тем лучше.



Лукас Бенгтссон — хоккеист топ-уровня, его класс позволяет играть в первых двух парах защитников любого клуба КХЛ и помогать решать самые высокие задачи. Лукас — двусторонний игрок, одинаково эффективен и в обороне, и в атаке. Кто-то скажет, что ему не хватает габаритов, но для нашей системы игры это не минус, так как у него отличный контроль шайбы, прекрасное игровое мышление, широкий арсенал бросков, высокая скорость, умение вывести шайбу из зоны и взять на себя игру.



Мы очень довольны этим подписанием. Равно как и рады за Степана Фальковского. За прошлый сезон он благодаря терпению и трудоспособности, доверию тренерского штаба значительно прибавил во всех компонентах игры, вышел на новый уровень и помог команде попасть в плей-офф. Желаем, чтобы Степан продолжал прогрессировать и реализовал свой потенциал в новом клубе», — приводит слова Парфимовича официальный сайт минчан.