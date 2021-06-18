Мильштейн — о Кирке: имелось много предложений. Но нашим приоритетом был контракт в НХЛ

Дэн Мильштейн, агент форварда Лиама Кирка, высказался о подписании игроком контракта новичка с «Аризоной Койотс».



«Эмоции положительные. Лиам очень доволен, для него это шаг вперёд. Он подписал стандартный контракт новичка на три сезона.



Как я нашёл и раскрыл Кирка? Мы с Лиамом сотрудничаем уже четыре сезона. Когда он вышел на драфт, «Аризона» его забрала в седьмом раунде. Для развития его карьеры мы привезли его в Северную Америку, где он два года отыграл в хоккейной лиге Онтарио за «Питерборо Питс». Там он в среднем набирал по очку за матч.



Почему прошедший сезон он провёл в Европе, поиграв за два клуба? В прошлом сезоне из-за пандемии короновируса он не смог выступать в Северной Америке, поэтому нами было принято решение поехать играть в Европу на условиях аренды. Сначала он поиграл в Швеции, затем вернулся на родину в «Шеффилд».



Большой ли был спрос на лучшего снайпера чемпионата мира? Конечно, этот турнир стал для него прорывом. Было много предложений как в ходе чемпионата мира, так и после окончания. Большой интерес был со стороны европейских клубов. Однако наш приоритет был — подписать контракт в НХЛ и идти за своей мечтой в Северную Америку.



Сможет ли Кирк заиграть, как австралиец Нэтан Уокер, родившийся в столице Уэльса? Лиам — первый британец, который полностью вырос в Британии, стал хоккеистом сборной, а также первый британский игрок, выбранный на драфте НХЛ. Заиграет ли? Я верю в него, он мне нравится как игрок.



Как оцениваею шансы Лиама закрепиться в основном составе? Он знает, что его ждёт, готов к работе. Будет заниматься индивидуально, поедет в тренировочный лагерь, там уже всё зависит от него», — приводит слова Мильштейна Metaratings.ru.

Новость по теме Британский форвард Кирк подписал контракт с «Аризоной»